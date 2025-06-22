UAEA: İran Nükleer Tesislerine Saldırıların Etkisi Yok - Son Dakika
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UAEA: İran Nükleer Tesislerine Saldırıların Etkisi Yok

22.06.2025 19:17
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UAEA Başkanı Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının sağlık etkisi beklenmiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda hedef alınan nükleer sahaların, çevresindeki insan veya doğaya yönelik sağlık açısından herhangi bir etkisinin olmasını beklemediklerini bildirdi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grossi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı.

Grossi, "(İran'da) Hedef alınan sahaların çevresindeki insanlar için sağlık açısından herhangi bir sonuç olmasını beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da nükleer güvenlik ve emniyet durumunun giderek ciddi boyuta geldiğine dikkati çeken Grossi, yarın UAEA Yönetim Kurulunun olağanüstü oturumda toplanacağını ve kendisinin de burada konuşma yapacağını belirtti.

Grossi, UAEA'nın, İran'ın düzenleyici makamlarından, Fordo Uranyum Zenginleştirme Tesisi dahil 3 nükleer tesise yönelik son saldırıların ardından tesislerin dışındaki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığı bilgisini aldığını kaydetti.

İran'daki durumu izlemeye devam ettiklerini aktaran Grossi, "UAEA'nın 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılar başlamadan önce teyit ettiği son bilgilere göre, ABD'nin hedef aldığı İsfahan ve Natanz dahil üç tesis farklı seviyelerde zenginleştirilmiş uranyum formunda nükleer malzeme içeriyordu ve bu, vurulan tesislerde radyoaktif ve kimyasal kirlenmeye neden olabilir." ifadelerine yer verdi.

Grossi, UAEA'nın İran'daki denetleme çalışmalarını yeniden başlatabilmesi için "düşmanlıkların durdurulması" gerektiğini belirtti.

UAEA Başkanı, tarafları müzakere masasına oturmaya çağırdı

Grossi, CNN televizyonunda, ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fordo nükleer tesisinin ABD'nin düzenlediği saldırıda hasar gördüğünü dile getiren Grossi, ancak tesisin yer altındaki kısmının ne kadar tahrip olduğuna dair henüz değerlendirme yapamayacaklarını söyledi.

İran'ın nükleer silah edinmeye yönelik planı olduğunu kanıtlayacak unsurlara sahip olmadığını yineleyen Grossi, tarafların bir an önce müzakere masasına oturması ve UAEA müfettişlerinin görevlerini yapabilmeleri için tesislere dönebilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UAEA: İran Nükleer Tesislerine Saldırıların Etkisi Yok - Son Dakika

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