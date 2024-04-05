Üç Boğaz Barajı'nın kanal havuzlarından taşınan yük hacmi 2024 yılında 30,2 milyon tona ulaştı

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BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı'nın kanal havuzları üzerinden taşınan yük hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde 30,2 milyon tona ulaştı.

Çin Üç Boğaz Şirketi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, barajın kuzeyindeki kanal havuzları şiddetli hava koşulları ve bakım çalışmaları nedeniyle askıya alınmış olsa da, proje yılın ilk üç ayında sorunsuz ve düzenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürdü.

Yetkililer, Ocak ayından Mart ayına kadar Üç Boğaz Barajı'ndaki kanal havuzundan toplam 8.080 geminin geçtiğini söyledi.

Üç Boğaz Barajı'nın kanal havuzları resmi olarak 2004 yılında seyrüsefere açılarak ülkenin en uzun su yolu olan Yangtze Nehri üzerinde çok işlevli bir su kontrol sistemi haline geldi.

Resmi verilere göre, 2014'ten 2023'e kadar art arda 10 yıl boyunca kanal havuzlarının yük hacmi 100 milyon tonun üzerine çıktı.