Üç Kuşak Tek Dükkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üç Kuşak Tek Dükkan

Üç Kuşak Tek Dükkan
04.07.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Musa Göktepe, oğlu ve torunuyla birlikte ağır vasıta tamirinde 61 yılını doldurdu.

Zonguldak'ta uzun yıllar ağır vasıta araçların bakım ve tamirini ve bakımını yapan Musa Göktepe, mesleği öğrettiği oğlu ve torunuyla aynı dükkanda çalışarak ekmek parası kazanıyor.

Devrek ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Göktepe, 61 yıl önce ustasının yanında ağır vasıtaların "makas" adı verilen yay/süspansiyon sistemlerinin bakım ve tamirini öğrendi.

Askerliğinin ardından ustasının yanında bir süre daha çalışan ve daha sonra kendi dükkanını açan Göktepe, kısa zamanda ilçenin aranan ustalarından biri haline geldi.

Mesleğini çok seven ve ilk günkü heyecanını koruyan Göktepe, ağır vasıtaların makas değişiminin yanı sıra körük ve balata değişimi ile mekanik bakım ve onarımlarını yapıyor.

İlerleyen yaşına ve işin zorluklarına rağmen mesleği öğrettiği 56 yaşındaki oğlu Vedat ile 28 yaşındaki torunu Resul Berk Göktepe ile çalışmaya devam eden Göktepe, sağlığı elverdiği sürece işini sürdürmek istiyor.

Dede, baba ve oğul, "örnek iş yeri" seçilen 160 metrekare dükkanlarında omuz omuza vererek ekmek kapılarını ayakta tutmaya çalışıyor.

"Babam beni yetiştirdi, ben oğlumu yetiştiriyorum"

Musa Göktepe, AA muhabirine, mesleğini 61 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

Göktepe, 53 yıl önce kendi dükkanını açtığını, o tarihten bu yana ağır vasıtaların fren ve makas aksamı, körük değişimi, mekanik bakım ve onarımını yaptığını belirterek, ilk olarak oğlunu yetiştirip birlikte çalışmaya başladıklarını, daha sonra torununun da yanlarında işi öğrenip ekmek parasını kazanmaya başladığını anlattı.

Her mesleğin kendine göre zorlukları bulunduğunu ifade eden Göktepe, "Sadece ilçede değil, ülke genelinde çırak bulamıyoruz. Bu meslek ağır bir meslek. O nedenle ister istemez kendi imkanlarımızla işimi sürdürmeye çalışıyoruz. Nereye kadar gidecek bilemiyorum. Torunumda bıraktıktan sonra yetişecek, zanaat öğrenecek kimse yok." diye konuştu.

Göktepe, oğlu ve torunuyla bir arada çalışmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Oğlum ve torunumla işçi gibi değil, arkadaş gibi çalışıyoruz. Ömrümüz yettiğince böyle devam edeceğiz." dedi.

"Aynı yerde üç kuşak çalışmak herkese nasip olmaz"

Mesleğini 41 yıldır sürdüren Vedat Göktepe de bir başkasının yanında hiç çalışmadığını, işi babasından öğrendiğini kaydetti.

Baba oğul ilişkisinin, patron çırak ilişkisinden farklı olduğundan bahseden Göktepe, "Bu durumun müşteriye yansıması çok önemli. Kendi dükkanımız olduğu için işin iyi olması için daha çok çaba sarf ediyorsun. Babam beni yetiştirdi, ben oğlumu yetiştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Göktepe, mesleğin ağır olduğunu, herkesin yapmak istemediğini, o nedenle de zamanla usta sayısının azalacağını söyledi.

Aynı yerde üç kuşak çalışmanın herkese nasip olmayacağını, görenlerin olumlu tepkiler verdiğini belirten Göktepe, bundan da mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Onların sayesinde işi öğrendim ve para kazanıyorum"

Mesleğe 5 yıl önce başlayan Resul Berk Göktepe ise ilkokul yıllarında merak edip dükkana geldiğini, çalıştıkça tecrübe edindiğini ve el becerisi kazandığını anlatarak, lise yıllarında da okuldan arta kalan zamanlarda dükkanda çalıştığını kaydetti.

Dedesinin ve babasının sayesinde işi öğrendiğinden bahseden Göktepe, "Dedem ve babam sayesinde elim anahtar tutmaya başladı. Daha sonra burası benim için kazanç kapısı oldu. Onlarla çalışmaktan mutluyum, onların sayesinde işi öğrendim ve para kazanıyorum." dedi.

Göktepe, işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirterek, "Üç kuşak bir arada çalıştığımızı görenler şaşırıyorlar. Zor ve ağır mesleğimiz var ama bu devirde para kazanmak oldukça zor. Az yorulup çok kazanacağımız iş maalesef değil. Benim için başka alternatif yoktu. Dedem, babam ve ben el ele, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Omuz Omuza, Zonguldak, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Kültür, Devrek, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç Kuşak Tek Dükkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:02:38. #7.12#
SON DAKİKA: Üç Kuşak Tek Dükkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.