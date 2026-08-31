Uçak Biletleri Fırsatçılığına Tepki
Ali Mahir Başarır, KKTC'ye uçak biletlerinin 35 bin liraya çıkmasını fırsatçılık olarak nitelendirdi.
(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Türkiye'den KKTC'ye uçak bileti fiyatlarının 35 bin liraya kadar çıktığını belirterek, bunun fırsatçılık olduğunu belirtti.
Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne'de yaşanan büyük acının ortasında Türkiye'den Kıbrıs'a uçak bileti fiyatlarının 35 bin liralara çıkması fırsatçılıktan başka bir şey değildir! İnsanların acısını, endişesini ve sevdiklerine ulaşma çabasını fırsata çevirmek tek kelimeyle vicdansızlıktır" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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