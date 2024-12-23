Uçak Teknisyenliği Gelişen Teknolojilerle Önem Kazanıyor - Son Dakika
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Uçak Teknisyenliği Gelişen Teknolojilerle Önem Kazanıyor

Uçak Teknisyenliği Gelişen Teknolojilerle Önem Kazanıyor

AYJET Teknik Müdürü Tolga Yıldız, havacılıkta teknisyenlerin öneminin artacağını vurguladı.

23.12.2024 17:48
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AYJET Uçuş Okulu Teknik Müdürü Tolga Yıldız, uçak teknisyenlerinin, gelişen teknolojiyle birlikte daha da önem kazanacağını belirtti.

Yıldız, Trakya Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğunca Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen "Profesyonellerden Pilotaj ve Uçak Bakımı" adlı söyleşide, havacılık sektörünün teknolojik olarak inanılmaz hızla ilerlediğini söyledi.

Dünya savaşları sırasında gelişen teknolojilerden en fazla havacılığın faydalandığını belirten Yıldız, "Havacılık hep bir devinim içerisinde. Yarın yapay zeka devreye girdiğinde de havacılık onu içinde barındıracak ve onu kullanarak çok daha hızlı ilerleyecek. Bunu bilerek mesleğinizi sevin." dedi.

Yıldız, pilotluğun parlak görüntüsünü düşünerek teknisyenliği tercih etmeyecek öğrencilerin olabileceğini ancak teknolojinin hızla ilerlediğini dile getirdi.

"Teknoloji sadece yapay zeka teknolojisi ile uçurmaya hazır"

Teknolojinin, insansız uçmaya ve uçurmaya hazır olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu an uçma kısmında ama uçurmaya da hazır. Teknoloji, 700 kişilik devasa hava platformlarını hiç kimsenin olmadığı, sadece yapay zeka teknolojisi ile uçurmaya hazır ama insanlık buna hazır değil. Herkes uçağa binerken şunu yapar. Merdivenden çıkarken ya da körükteki boşluktan baktığınızda içeride oturan insanı görme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu aslında insan psikolojisinin güven arayışının bir sonucu. İnsanlık önünde gerçek insanın oturmadığı bir uçakta uçmaya hazır değil ama yakında tek pilotlu uçuşlar başlayacak, sağ tarafta yapay zeka oturacak. Sizinle konuşacak fikir verecek, acil durumları söyleyecek, normal usulleri söyleyecek. Bazı şeyleri siz söylemeden uygulayacak, checklist okumanıza gerek yok, bu yakın zamanda olacak. Ama biraz ilerisinde de pilot yok. Pilotsuz uçuşlar başladığı zaman teknik daha da önemli olacak. Çünkü o uçağı havada tutacak insanlar sizlerin oluşturduğu camia olacak."

"THY ve Pegasus yeni uçak siparişleri verdi"

Yıldız, pilot olmak isteyenlerin iyi İngilizce konuşması gerektiğini, bu dili iyi konuşabilmenin sektörde önemli avantaj sağladığını ifade etti.

Okulun Halkla İlişkiler Müdürü Duygu Başarık, pilot olabilmenin şartları ve izlenecek yöntemler hakkında bilgi verdi.

Otobüs ve uçak bileti fiyatlarının birbirine yaklaştığı dönemden itibaren insanların daha fazla uçak tercih etmeye başladığını belirten Başarık, "Koronavirüs salgını sonrası havacılığın bu kadar hızlı geri döneceğini düşünmüyorduk." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un çok sayıda yeni uçak siparişi verdiğini anımsatan Başarık, "Her uçak siparişi 12-13 set ekipten ülkede ne kadar çok pilot ihtiyacı olacağını ortaya koyuyor. Arz talep meselesi. İnsanlar seyahat ediyorlar, sektör de pilot, teknisyen ve kabin memuru ihtiyacını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Başarık, kadınların pilotluğa olan ilgisinin arttığını, bunun heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Okulun teknikeri Ümit Yıldız, Türkiye'de havacılık sektöründe teknisyen açığı olduğunu, bu alanda çalışmak isteyenlerin bir an önce lisans alması gerektiğini kaydetti.

Konuklar daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mukadder İğdi Şen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uçak Teknisyenliği Gelişen Teknolojilerle Önem Kazanıyor - Son Dakika

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