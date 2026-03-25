Uçakta Şaka Yapan Adamın Cezası Bozuldu

25.03.2026 14:49
Uçakta 'bombalayacağız' diyerek panik yaratan Gediz Solgançok beraat etti, cezası kaldırıldı.

KAYSERİ-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında 'Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' deyip yolcular arasında paniğe neden olan ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan hakkında dava açılan Gediz Solgançok'a (39), yerel mahkeme tarafından eylemin 'suç üstlenme' kapsamında kaldığı gerekçesiyle verilen 10 ay hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 'Suç üstlenme' eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle hukuka aykırı şekilde hüküm kurulduğunu belirten mahkeme, hükmün düzeltilmesine ve sanık Solgançok'un beraatine hükmetti.

Olay, 15 Haziran 2023'te Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı. İddiaya göre, yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, 'Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedi. Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşadı. Bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'TAMAMEN MİZAH AMAÇLI YAPTIM'

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Gediz Solgançok katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. İlk duruşmada, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga yada ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı. Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum" diyen Gediz Solgançok, TCK'nın 270/1 maddesi gereğince 'Suç üstlenme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra tutuksuz sanığa, yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak 'iyi hal' indirimi uygulandı. Solgançok 10 ay hapse mahkum edilirken, verilen hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 7'nci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası yapılan istinaf başvurularının yerinde olduğuna karar verdi. Ceza Dairesi, sanık hakkında yerel mahkeme tarafından eyleminin 'suç üstlenme' kapsamında kaldığı gerekçesiyle verilen 10 ay hapis cezası kararının kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle hukuka aykırı şekilde hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, hükmün düzeltilmesine karar verip, sanık Solgançok'un beraatine hükmetti. Temyiz başvurusu yapılmayan kararın kesinleştiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

