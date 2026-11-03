Uçakta tütün kullanıp olay çıkaranlara 2027'de 31 bin 550 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Uçakta tütün kullanıp olay çıkaranlara 2027'de 31 bin 550 lira ceza kesilecek

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TÜİK'in Ekim verileriyle 2027'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi; SHGM idari para cezaları bu oranla güncellendi. Uçaklara lazer tutanlar 210 bin 425 lira, uçakta tütün kullanıp olay çıkaranlar 31 bin 550 lira ceza ödeyecek, yurtdışı çıkış harcı 1597 lira oldu.

CEZALARDA uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Buna göre 2027'de uçuşlarda duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 31 bin 550 lira para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeyle uçaklara lazer tutanlar ise 210 bin 425 lira para cezası ödeyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini yayınlamasının ardından 2027'de vergi, harç ve cezalarda esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Buna göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) uyguladığı idari para cezalarında da artış yaşandı.

UÇAKTA OLAY ÇIKARANLARA 31 BİN 550 LİRA CEZA

Yeni orana göre uçaklarda sigara ve tütün ürünleri kullanan, uçaklara lazer tutanlar idari para cezaları güncellendi. Buna göre hava araçlarına lazer tutanlara 210 bin 425 lira, sefer esnasında sigara veya tütün ürünleri kullanan ve kabin ekibin talimatlarının yerine getirmeyen, uçakta olay çıkaran kişilere 31 bin 550 lira para cezası uygulanacak. Yeni düzenlemeyle yurtdışına çıkış harcı ise 1597 liraya yükseldi..

Kaynak: DHA
Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüTürkiye İstatistik KurumuEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Uçakta tütün kullanıp olay çıkaranlara 2027'de 31 bin 550 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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