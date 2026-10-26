Üçkaya Gölü, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla Iğdır'da dronla görüntülendi - Son Dakika
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Üçkaya Gölü, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla Iğdır'da dronla görüntülendi

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Üçkaya Gölü, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla Iğdır\'da dronla görüntülendi
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki Üçkaya Gölü, sonbaharın gelişiyle çevresindeki bitki örtüsünün sarı ve kahverengi tonlara bürünmesiyle güzel manzaralar oluşturdu. Göl, bu sonbahar görüntüsüyle dronla kaydedildi.

Iğdır'daki Üçkaya Gölü, sonbahar renklerine büründü.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan göl, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Sonbaharın gelişiyle gölün etrafındaki bitki örtüsü sarı ve kahverengi tonlarıyla bezendi.

Güzel manzaraların oluştuğu göl, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
TuzlucaGüncelTurizmIğdırYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Üçkaya Gölü, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla Iğdır'da dronla görüntülendi - Son Dakika
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