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Üçlü Bakanlar Görüşmesi Sofya'da Gerçekleşti

Üçlü Bakanlar Görüşmesi Sofya\'da Gerçekleşti
24.06.2025 22:02
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Yerlikaya, Bulgaristan ve Yunanistan ile düzensiz göç ve suçlarla mücadelede işbirliğini ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, "Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi"ne katıldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofya'da, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mavroudis Voridis ile "Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi"nin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakanlar ile başta düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, terörle mücadele, organize suç örgütleri ve sınır aşan suçlarla mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Ortak basın açıklaması

Toplantıya ilişkin yapılan ortak basın açıklamasında, bakanların, ilki 14 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen üçlü toplantının ikincisi vesilesiyle Sofya'da ağırlandığı belirtildi.

Toplantının, göç konusundaki son gelişmeleri ve eğilimleri ele almak, yürütülen işbirliğinin sonuçlarını değerlendirmek ve düzensiz göç ile sınır aşan suçlarla mücadelede üçlü diyalog ve işbirliğine yönelik taahhütleri yinelemek amacıyla siyasi düzeyde düzenli olarak bir araya gelinmesine ilişkin mutabakat çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Karşılıklı güvene dayalı ve üst düzey diyaloğu sürdürme arzusuyla hareket eden bakanların, düzensiz göç konusunda son dönemde karşılaşılan güçlükler ile suç şebekelerini daha etkin biçimde ortaya çıkarma çabalarını güçlendirme ihtiyacı da dahil olmak üzere, bölgedeki ve sınır ötesindeki göç hareketlerinin etkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, sınır yönetimi, yasa dışı göçün önlenmesi, göç rotası üzerindeki ülkelerle ortaklık kurulması ve göçmenlerin kaynak ülkelerine geri gönderilmesi için etkili bir sistemin önemini vurgulamışlardır. Zamanında gerçekleştirilen bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere operasyonel işbirliğinin güçlendirilmesi, merkezi öneme sahip bir husus olarak tanımlanmıştır. Bakanlar, siyasi işbirliğinin bölge güvenliği açısından oynadığı rolü kabul etmiş ve bu işbirliğine katkı sağlama iradelerini ifade etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin, göç sorunlarının ancak açık diyalog ve koordineli çabalarla, ulusal ve bölgesel güvenliği sağlayacak şekilde etkin biçimde yönetilebileceği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğu işaret edildi.

Bakanların, profesyonel işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ivme kazandırdığı ve Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye vatandaşlarının genel güvenliğine katkıda bulunduğu için bu formattaki toplantıların devam etmesi gerektiği konusunda hem fikir oldukları aktarıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da düzensiz göçle mücadelede alınan tedbirler ve işbirliği adımlarına işaret ederek, bu sayede elde edilen yüksek başarıya dikkati çekti.

Yerlikaya, sağlanan caydırıcılıkla Türkiye'nin düzensiz göç akımlarının hedefi ve transit ülkesi olmaktan çıktığını bildirdi.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki üçlü mekanizmanın buna önemli katkılar sağladığını ifade eden Yerlikaya, göçmen kaçakçılığının aynı zamanda terör ve organize suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, bu suçlarla mücadelenin birbirlerinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede de üç ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mitov

Açıklamaya göre, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mitov, platformun stratejik önemine değinerek, bunun yüksek düzeyde sınır güvenliği, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ağlarıyla mücadelede somut sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Ulusal düzeyde alınan tedbirleri, artan kaynak yatırımlarını ve ortaklarla işbirliğini vurgulayarak göç konusundaki mevcut durumu ortaya koyan Mitov, ülkesinin sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göç, sınır aşan suçlar ve terör tehditleriyle ilgili sorunlara etkili bir yanıt verilmesi amacıyla bölgesel ve Avrupa düzeyinde yürütülen çalışmalarda güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini ifade etti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Voridis

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Voridis ise üçlü işbirliğini takdir ettiğini belirtti.

Voridis, mevkidaşlarını, ülkesinin yasa dışı geçişlerde karşı karşıya olduğu sınamalar konusunda bilgilendirdi ve Yunan hükümetinin kaçakçılık ağlarıyla mücadeleyi sürdürme kararlılığının altını çizdi.

Voridis, ülkesinde ve Avrupa'da göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine dair bir sistem oluşturulmasına verilen öncelik hakkında mevkidaşlarını bilgilendirdi.

Mavroudis Voridis, Yunan hükümetinin göç konusunda daha kısıtlayıcı bir politika izleme arzusunu vurguladı.

Kaynak: AA

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