Üçlü Zirvede Bölgesel İşbirliği Ele Alındı

06.05.2026 19:47
Ürdün'de yapılan zirvede GKRY ve Yunanistan ile işbirliği ve bölgesel gelişmeler görüşüldü.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın bir araya geldiği üçlü zirvede, işbirliği ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla üçlü zirve yapıldı.

Zirvede, çeşitli alanlarda üçlü işbirliğinin geliştirilmesi yolları ile Ürdün ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ve bölgedeki öne çıkan gelişmeler görüşüldü.

Kral Abdullah, zirvede yaptığı konuşmada, Ürdün, GKRY ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin, uluslararası hukuka saygı ve devletlerin egemenliğinin korunmasına dayalı "diyalog ve ortak çalışma için önemli bir mekanizma" oluşturduğunu savundu.

İran ile ABD arasındaki gerilime de değinen Kral Abdullah, Tahran ile Washington arasında ateşkes anlaşmasının pekiştirilmesi için çabaların artırılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir anlaşmanın, saldırıların son bulmasını ve bölge ülkelerinin güvenliğinin korunmasını garanti etmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere ve Filistin topraklarına yönelik uygulamalarını hatırlatan Kral Abdullah, ülkesinin, İsrail'in bölgede yaşanan gelişmeleri kullanarak Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yeni bir fiili durum dayatma amacı taşıyan uygulamalarını reddeden tutumunun değişmediğini vurguladı.

Kral Abdullah, Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli insani yardımın herhangi bir gecikme veya engel olmaksızın ulaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Lübnan'daki gelişmelere ilişkin olarak da Kral Abdullah, Ürdün'ün Lübnan hükümetinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

Ürdün, GKRY ve Yunanistan liderlerini bir araya getiren zirvenin ilki Ocak 2018'de Lefkoşa'da, ikincisi Nisan 2019'da Amman'da, üçüncüsü Temmuz 2021'de Atina'da, dördüncüsü ise Kasım 2024'te Lefkoşa'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
