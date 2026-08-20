UCM Başkanı Akane ile Hollanda Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika
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UCM Başkanı Akane ile Hollanda Dışişleri Bakanı Görüştü

UCM Başkanı Akane ile Hollanda Dışişleri Bakanı Görüştü
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Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, UCM ile işbirliği vurgusu yaptı. Adalet ve hukukun üstünlüğü görüşüldü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Yargıç Tomoko Akane, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya geldi.

Berendsen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, UCM Başkanı Akane ile görüştüğünü belirtti.

Akane'nin yönetimini takdir ettiğini kaydeden Berendsen, UCM ile yakın işbirliğine önem verdiklerini vurguladı.

Berendsen, UCM'nin ev sahibi ülkesi ve taraf devleti olarak, mahkemenin uluslararası adalet için yürüttüğü hayati çalışmanın arkasında kararlılıkla durduğunu ifade etti.

UCM: Adalet ve hukukun üstünlüğünü savunma çabaları görüşüldü

Görüşmeye ilişkin UCM de, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede adalet ve hukukun üstünlüğünü savunmaya yönelik ortak çabaların ele alındığı belirtildi.

UCM Başkanı Akane'nin, ev sahibi devlet olarak Hollanda'nın sağladığı güçlü destek için Berendsen'e şükranlarını ilettiği aktarılan açıklamada, UCM'nin bağımsız ve tarafsız yargılamalar yoluyla adalet sağlamaya devam edebilmesi için taraf devletlere bağımlı olduğu vurgulandı.

Görüşme, ABD yönetiminin geçtiğimiz günlerde UCM Başkanı Akane ile mahkemeden üst düzey yetkili Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine almasının ardından gerçekleşti.

Hollanda hükümeti, söz konusu yaptırım kararını onaylamadığını açıklamıştı.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu karardan bu yana UCM'yi defalarca eleştirmiş, müttefiklerine "UCM'den çekilme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Hollanda, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM Başkanı Akane ile Hollanda Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika

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