UCM Başsavcısı Han Hakkındaki Taciz İddiaları Süreçte - Son Dakika
UCM Başsavcısı Han Hakkındaki Taciz İddiaları Süreçte

23.03.2026 20:13
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han hakkında devam eden disiplin sürecinde karar alınmadığını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, Başsavcı Kerim Han hakkında taciz iddiasıyla başlatılan disiplin sürecinin devam ettiğini ve henüz hiçbir karar alınmadığını bildirdi.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlık önündeki disiplin süreci, devam etmektedir ve gizli kalmaktadır. Henüz hiçbir karar alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyada çıkan spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve bunlardan bir sonuç çıkarılmaması istendi.

İddialarla ilgili soruşturma ve danışma raporlarının incelendiği belirtilen açıklamada, Han hakkındaki soruşturmada yetkili karar merciinin Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı olduğu ve mahkemenin yasal çerçevesiyle uyumlu şekilde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma konusu meseleler karmaşık. Başkanlık, ilgili tüm kişilerin usul haklarına ve mahremiyetine tam saygı göstererek kararını uygun bir şekilde ve gecikmeksizin vermek için özenle çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

Han hakkındaki suçlamaları ispatlayan delil bulunamadığı haberleri

Middle East Eye (MEE) sitesi, raporları inceleyen üç hakimli heyetin, Han hakkındaki cinsel taciz iddialarını ispatlayan herhangi bir delilin bulamadığı yönünde bir haber yayınlamıştı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, hakim heyetinin, oybirliğiyle suistimal veya görev ihlali olmadığı sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Han hakkındaki iddialar, UCM'nin Gazze'deki savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle İsrail yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalarla birlikte gündeme gelmişti.

Soruşturma, Kasım 2024'te Han'ın UCM Savcılık Ofisindeki bir çalışanın cinsel saldırıyla suçladığına dair medya haberlerinin ardından Taraf Devletler Meclisi başkanlığı tarafından başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları, Diplomasi, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM Başsavcısı Han Hakkındaki Taciz İddiaları Süreçte - Son Dakika

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
18:05
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
SON DAKİKA: UCM Başsavcısı Han Hakkındaki Taciz İddiaları Süreçte - Son Dakika
Advertisement
