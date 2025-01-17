UCM Başsavcısı Suriye Yönetimi ile Görüştü

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Han'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, UCM Başsavcısı, Şara ve Şeybani ile Şam'da görüşme gerçekleştirdi.

Suriye'deki yeni yönetimin talebi üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, çatışma kurbanlarına ilişkin Lahey'de adalet sağlanmasına yönelik seçeneklerin ele alındığı kaydedildi.