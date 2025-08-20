UCM'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin, Mahkeme üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesini "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirdi.

UCM'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, Kanadalı yargıç Kimberly Prost, Fransız yargıç Nicolas Guillou, Fijili başsavcı yardımcısı Nazhat Shameem Han ve Senegalli başsavcı yardımcısı Mame Mandiaye Niang'u yaptırım listesine alması kınandı.

Açıklamada, Filistin soruşturmasında görev alan bazı yargıç ve savcı yardımcılarının "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine alınması "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirildi.

Yaptırımların, "Mahkemenin taraf devletlerine, kurallara dayalı uluslararası düzene ve her şeyden önemlisi dünya çapında milyonlarca masum mağdura hakaret" oluşturduğu belirtilerek, UCM'nin, personelinin ve mağdurların arkasında kararlılıkla durduğu vurgulandı.

Taraf devletlerin ve insanlık ile hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan herkesin "Mahkemeye ve uluslararası suçların mağdurlarının çıkarları doğrultusunda yürütülen çalışmalarına sağlam ve tutarlı destek sağlamaya" çağırıldığı açıklamada, Mahkemenin "hiçbir kısıtlama, baskı veya tehdidi dikkate almadan yargılama görevlerini kararlılıkla yerine getireceği" kaydedildi.

UCM Başkanı, Yargıçlar Kurulu ve Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının önceki açıklamalarına atıfta bulunulan açıklamada, mağdurların haklarını koruma konusundaki kararlılık yinelendi.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin ardından gündeme gelmiş ve şubatta başsavcı Kerim Han, haziranda da 4 yargıç yaptırım listesine alınmıştı.