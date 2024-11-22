UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri - Son Dakika
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UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

Fransız doktor Andre, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a çıkardığı tutuklama emrini umut verici buldu.

22.11.2024 11:17
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Gazze'den yakın zamanda dönen Fransız doktor Pascal Andre, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "umut verici olduğunu" belirtti.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken şubatta bölgeye giderek yaralı Filistinli sivilleri tedavi eden Andre, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini AA muhabirine değerlendirdi.

Ülkesine döndükten sonra mesaisini Gazze'de uluslararası hukukun uygulanması faaliyetlerine yoğunlaştıran Fransız doktor, UCM'nin kararını açıkladığı 21 Kasım'ı "sevinç ve bayram günü" olarak nitelendirdi.

Aylardır İngiltere ve ABD baştan olmak üzere bazı ülkelerin "tahammül edilemez baskılarına" rağmen UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararını açıkladığına dikkati çeken Andre, "5 aydır adaletin uygulanmaması için çok mücadele verildi." dedi.

Fransız hükümetinin, UCM'nin bu son kararı hakkında yaptığı ilk açıklamayla, "ikiyüzlülüğünü" sürdürdüğünü dile getiren Andre, iktidarın muhtemelen bu açıklamayı düzelteceğini belirtti.

Andre, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Gazze'de Filistinli sağlıkçıların kendilerine yardımları için teşekkür ettikten sonra, "Evinizi dönün, yaşadıklarımız, hukukun uygulanmaması ve ikiyüzlülüğün (neticesi). 75 yıldır devam ediyor. Evinize dönün ve temsilcilerinizi değiştirin, vatandaşların ve siyasetçilerin hareket geçmesini sağlayın." dediklerini aktardı.

Andre, Batılı ülkelerin bu süreçte öylesi bir kararın çıkmaması için UCM'ye baskı yaptığının altını çizerek, UCM hakimlerinin maruz kaldıkları ciddi baskılara rağmen söz konusu emri çıkardığını kaydetti.

UCM'nin nihayetinde bu kararı almasının "umut verici" olduğunu belirten Andre, "Dünyanın büyük bir bölümüne acı çektirmiş olan Batı, hala mali, siyasi, kültürel olmak üzere çeşitli şekillerde tahakküm kurma girişimini sürdürüyor. ve bence bugün, kendi içine kapanmakta ve ölmekten olan Batı'mız, dünyanın değiştiğinin idrakine varmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Andre, ABD'nin bu hafta Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını tek başına veto etmesini anımsatarak, "Bu (yöntem) artık çalışmıyor. Dünya böyle çalışmak istemiyor. Değişim zamanı geldi. Bugün alınan karar da bize şunu ifade ediyor, ikiyüzlü ve gereksiz baskılara rağmen, hukuk kazanıyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri - Son Dakika

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