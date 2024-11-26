UCM, İsrail liderlerine hukuki zorluklar yaratabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UCM, İsrail liderlerine hukuki zorluklar yaratabilir

UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a çıkardığı tutuklama emri, diğer İsrailli yetkililer için sorunlar çıkarabilir.

26.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, Gazze'de devam eden soykırımı destekleyen Batılı ülkelerin yanı sıra diğer İsrailli yetkililer için de daha fazla hukuki zorlukların önünü açabileceğini belirtiyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Londra Queen Mary Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi İsrailli Prof. Dr. Neve Gordon, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin başlangıç olabileceğini ve diğer üst düzey İsrailli askeri yetkililer ve liderlere karşı da tutuklama kararları ve davalar açılabileceğini kaydetti.

Gazze'deki insanların aç bırakılması ve sağlık sistemine sistematik saldırılara karışan birçok politikacı ve yüksek rütbeli askeri personel olduğunu belirten Gordon, "Gelecek aylarda, hatta gelecek yıllarda, İsrail genelkurmay başkanı, başka generaller, mevcut savunma bakanı ve başka bakanlar hakkında tutuklama kararı çıkarsa hiç şaşırmam." dedi.

İsrail'in müttefikleri için yasal problemler

Gordon, UCM kararlarının İsrail'e askeri destek ve silah satışı yapan Batılı ülkeler için de hukuki sorunlar oluşturabileceğine dikkati çekerek, "Ön yargılama dairesi, özellikle İsrail'e silah göndermeye devam eden ülkelerin bulunduğu Avrupa'daki yerel mahkemelerde bir dizi başka yasal başvuru için bir yol açıyor." ifadesini kullandı.

UCM'nin İsrailli liderlere yönelik suçlamaları göz önüne alındığında, bu ülkelerin kendi yasalarını ihlal ettiklerini çünkü çoğunun belirli koşulları belirleyen silah ticareti mutabakatına sahip olduğunu dile getiren Gordon, söz konusu ülkelerin yasalarının, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden kuruluşlarla silah ticareti yapmasını kısıtladığını aktardı.

Gordon, "Dolayısıyla bu ülkeler İsrail ile silah ticaretine devam ederek insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve bu da kendi yasalarına aykırıdır." ifadesini kullandı.

Bu durumun söz konusu ülkelerdeki insan hakları örgütleri ve STK'lere kendi hükümetleri aleyhine yerel mahkemelerde dava açma imkanı verdiğinin altını çizen Gordon, bu gelişmelerin Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin İsrail'e silah ambargosu uygulamasına yol açabileceğini söyledi.

Gordon, savcının Filistinlileri yerlerinden etme ve bu bölgeleri gasbeden İsraillileri yerleştirme çabalarına bakma ihtimali olduğunu kaydederek, "Bu toprağı yerli sakinlerinden temizlemeye yönelik yerleşimci sömürge mantığının bir parçasıdır." dedi.

UAD davası üzerindeki etkisi

Dublin Trinity College'da Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michael Becker da UCM Başsavcısı Kerim Han'ın açıklaması ve devam eden soruşturmalara atıfta bulunmasının bundan sonra neler olabileceğinin göstergesi olduğuna işaret ederek, bunun "Netanyahu ve Gallant'a karşı ek suçlamalar yapılması" ve diğer potansiyel sanıklar için yeni tutuklama emri talepleri anlamına da gelebileceğini söyledi.

UCM'nin ilk aşamada Gazze'deki operasyonun nasıl yürütüleceğine dair alınan kararlardan en çok sorumlu olan kişilere odaklandığını belirten Becker, başka kişiler hakkında da tutuklama kararları çıkarılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) eski çalışanı olan Becker, UCM savcısının, tutuklama emri başvurusunun, UAD'nin mart ayındaki geçici tedbirler emrinden etkilendiğini söyledi.

Becker, savcının talep ettiği suçlamalarda soykırım suçlaması olmasa da ön yargılama dairesinin kararında kullanılan dilin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ndeki dille örtüştüğünü ve bunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin nüfusun bir bölümünü yok etmeye yönelik koşulları yarattığının tespit edilmesi halinde, UAD'ye daha fazla dayanak sağlayabileceği anlamına gelebileceğini kaydetti.

"İsrail'in gerilimi azaltması için caydırıcı bir unsur"

Becker, UCM kararlarının ya da daha fazla yasal sorun ihtimalinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurup durduramayacağı sorusuna bunun "tam tersi bir etki" yaratabileceği cevabını verdi.

İsrail'in başından beri olduğu gibi yanlış bir şey yapmadıkları ve uluslararası hukuka uyduklarını savunan yönde olduğunu belirten Becker, "İsrailli yetkililer artık taktiklerini değiştirmek için hiçbir teşvik olmadığını söyleyebilir." dedi

Becker, yetkililerin yapacakları herhangi bir değişimin "yapılan yanlışların kabulü" olarak varsayılması ihtimali sebebiyle UCM kararlarının gerilimin azaltılmasında caydırıcı unsur olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM, İsrail liderlerine hukuki zorluklar yaratabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 22:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: UCM, İsrail liderlerine hukuki zorluklar yaratabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.