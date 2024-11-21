UCM, Netanyahu ve Gallant'a tutuklama emri çıkardı

Güncel

Filistinli gruplar, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirlerinin çıkarılması, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının durdurulması için bir umut ışığıdır" dedi.

Kararın İsrail'in suçlarını ve saldırılarını durdurmak için bir ümit oluştuğunu ifade eden Ebu Yusuf, "olağanüstü öneme sahip" olarak değerlendirdiği kararın, Gazze'deki çocukların, kadınların ve sivillerin sistematik yok edilmesi, öldürülmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın parçalanması ve işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşının bir sonucu olarak değerlendirdi.

"Cesur bir adım"

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle ise yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ve Gallant'a karşı tutuklama emri çıkarılmasını "işgal hükümetinin işlediği suçlar ve ağır ihlaller karşısında cesur bir adım" olarak nitelendirdi.

Kararı, uluslararası adalet ve insan hakları açısından bir "zafer" olarak değerlendiren Devle, "uluslararası yargı kurumlarının iradesi karşısında cezasızlık politikasının artık mümkün olmadığını" ifade etti.

Bu kararların alınmasının, İsrail liderlerini işledikleri suçlardan sorumlu tutmaya yönelik artan uluslararası fikir birliğini yansıttığını belirten Devle, UCM'nin kararının İsrail'in mutlak dokunulmazlığının sona erdiğine dair "açık bir mesaj" teşkil ettiğini" savundu.

Devle ayrıca, uluslararası topluma "sessizlik ve çaresizlik durumundan çıkıp bu kararı gerçeğe dönüştürmek için pratik adımlar atma" çağrısı yaptı.

-"ABD yönetiminin engellemeye çalıştığı bir adım"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da UCM'nin kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, Netanyahu ve Gallant aleyhinde alınan kararın, "İsrail'in savaş suçlarına ortak olan ABD yönetiminin aylardır engellemeye çalıştığı bir adım" olduğu kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, UCM'ye "Filistin halkına karşı en ağır cinayet ve açlık politikası suçlarını işleyen İsrail liderleri, bakanları ve görevlilerinin hesap verme kapsamını genişletmesi" çağrısında bulunularak, "tüm ülkelerden İsrailli savaş suçlularının yargılanmasında mahkemeyle işbirliği yapmaları" talep edildi.

"Batılı ülkeler seçimini yapmalı"

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de memnuniyetle karşıladığı kararın, uygulanmasının hızlandırılmasını istedi.

Karardan sonra birçok Batılı hükümetin Netanyahu ve Gallant'ı tutuklaması gerektiğini belirten Bergusi, "Batılı ülkeler İsrail'e yönelik utanç verici önyargıları ile uluslararası hukuka ve imzaladıkları UCM tüzüğüne saygıları arasında seçim yapmalı." ifadesini kullandı.

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.