UCM Netanyahu ve Gallant İçin Tutuklama Emri Çıkardı

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(LAHEY) – Uluslararası Ceza Mahkemesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin'deki Durumla ilgili yaptığı ön incelemede İsrail'in Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca yaptığı itirazları oy birliğiyle reddederken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma eski Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emirleri verdi.

UCM'nin açıklamasında, "UCM I. Ön Yargılama Dairesi İsrail Devleti'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarttı" denildi.

İsrail, eylül ayında savcılığın Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma talebinin yasallığı konusunda UCM'ye resmi bir itirazda bulunmuştu.

İsrail, Filistinlilerin kendisine yönelik şikayetini mahkemenin görüşme yetkisinin olmadığını ileri sürmüştü. Bu durum savcılığın yakın zamanda başbakan ve savunma bakanı hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmesine sebep olmuştu.