UCM raporu AP Dış İlişkiler Komitesi'nde 18'e karşı 50 oyla kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

UCM raporu AP Dış İlişkiler Komitesi'nde 18'e karşı 50 oyla kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP Dış İlişkiler Komitesi, UCM'yi ABD yaptırımlarından korumaya yönelik raporu 18'e karşı 50 oyla kabul etti. Milletvekilleri, AB Komisyonu'na engelleme tüzüğünü devreye alma ve yaptırımlardan etkilenenler için eylem planı oluşturma çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ABD yaptırımlarından korumak için engelleme tüzüğünü devreye alma çağrısı yaptı.

Dış İlişkiler Komitesi'nin Strazburg'daki toplantısında, UCM'yi dış baskılardan korumaya yönelik rapor 18'e karşı 50 oyla kabul edildi.

Milletvekilleri, uluslararası adalet sisteminin güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının korunması ve hukukun üstünlüğünü güvence altına almak için AB stratejisi oluşturulması gerektiğini belirterek, AB üyesi ülkelerin Roma Statüsü'ne taraf olduğunu, bu yüzden UCM ile tam işbirliği yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

AB'nin UCM'ye hukuki, operasyonel, finansal ve siyasi desteği artırması gerektiğini vurgulayan milletvekilleri, bu desteğin üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalara dahil edilmesini talep etti.

Milletvekilleri, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen kişilerin maaş ödemeleri ve sağlık gibi hizmetlere erişiminin sağlanması için eylem planı oluşturulması, "sınır aşan etkilere" karşı da AB'nin engelleme tüzüğünü devreye alma çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, özellikle UCM, Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri ve insan hakları örgütlerini hedef alan "tek taraflı zorlayıcı tedbirler" ve üçüncü ülkelere Mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden "ayrılma yönünde yapılan baskıları" kınadı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
20:47
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 22:59:13. #7.12#
SON DAKİKA: UCM raporu AP Dış İlişkiler Komitesi'nde 18'e karşı 50 oyla kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei