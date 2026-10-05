UCM, Taliban'ın eğitim ve yükseköğretim bakanlarının gizli tutuklama emirlerini açıkladı - Son Dakika
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UCM, Taliban'ın eğitim ve yükseköğretim bakanlarının gizli tutuklama emirlerini açıkladı

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UCM, Taliban'ın eğitim ve yükseköğretim bakanları hakkında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik politikalar gerekçesiyle 9 Eylül 2025'te çıkarılan gizli tutuklama emirlerini açıkladı. Mahkeme, kararın yeni suçları önlemeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladığını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan'daki Taliban yönetiminin Eğitim Bakanı Habibullah Ağa ile Yükseköğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim hakkında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik politikalar gerekçesiyle geçen yıl tutuklama emri çıkarıldığını kamuya açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, UCM'nin 2 Numaralı Ön Dava Dairesi, Afganistan durumuna ilişkin çıkarılan ve gizlilik kararı bulunan tutuklama emirlerinin kamuya açıklanmasına karar verdiğini duyurdu.

Kararla, Ağa ve Nedim hakkında 9 Eylül 2025'te çıkarılan ve varlığı bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmayan tutuklama emirleri, bazı kısımları karartılarak kamuoyuna açıldı.

Dairenin kararında, gizliliğin kaldırılmasının şüphelilerin yeni suçlar işlemesini önlemeye, mağdurları ve kamuoyunu yargılama sürecinin durumu hakkında bilgilendirmeye ve uluslararası toplumun Afganistan durumuna ilişkin işbirliğini teşvik etmeye hizmet edeceği belirtildi.

Kararda, bu adımın tanıklar ve mağdurlar açısından doğurabileceği olası risklerin uygun önlemlerle giderildiği kaydedildi.

Açıklamada, kız çocuklarına, kadınlara ve Taliban'ın cinsiyet politikasına uymayan kişilere yönelik insanlığa karşı suç olan zulüm suçundan cezai sorumluluğu bulunduğuna dair makul gerekçeler olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Taliban'ın tüm nüfusa belirli kurallar ve yasaklar getirmekle birlikte özellikle kız çocuklarını ve kadınları cinsiyetleri nedeniyle hedef aldığı ifade edildi.

Taliban'ın çıkardığı kararname ve fermanlarla kız çocuklarını ve kadınları eğitim, özel hayat ve aile hayatı haklarının yanı sıra seyahat, ifade, düşünce, vicdan ve din özgürlüklerinden ağır şekilde mahrum bıraktığı vurgulandı.

Söz konusu suçların, Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana işlendiği kaydedildi.

UCM, aynı gerekçelerle Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Taliban Başyargıcı Abdülhakim Hakkani hakkında da 8 Temmuz 2025'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA
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