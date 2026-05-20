Uçmakdere: Doğa ve Adrenalin Cenneti
20.05.2026 12:49
Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi, huzur ve yamaç paraşütü ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, yamaç paraşütü pistleri ve ormanlarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde yer alan Uçmakdere, özellikle sakinlik arayan ziyaretçilerin tercih ettiği turizm noktaları arasında bulunuyor.

Ziyaretçiler, Ganos Dağları eteklerindeki farklı pistlerinden gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarıyla da bölgeyi gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu mahallede turistler, doğal güzelliklerin yanı sıra yöresel lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Uçmakdere'nin Tekirdağ turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Bölgenin her yıl daha fazla ziyaretçi ağırladığını ifade eden Karaküçük, "Uçmakdere, doğa turizmi ve alternatif turizm açısından çok önemli bir potansiyele sahip. Kamp, doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor." dedi.

Karaküçük, doğayla iç içe zaman geçirerek, sakinlik arayan turistlerin mutlaka Uçmakdere'ye geldiğini aktardı.

Her mevsim bölgenin ilgi çektiğini dil getiren Karaküçük, "Uçmakdere, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölge haline geldi. Misafirler burada hem huzurlu vakit geçiriyor hem de bölgenin eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Taner Şahin de Uçmakdere'nin her zaman ziyaretçilerin keyif aldığı bir bölge olduğunu, gelmeyenlerin gelip buraları görmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Doğa, Son Dakika

