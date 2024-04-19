Ücretli Çalışan Sayısı Şubat Ayında Arttı

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(ANKARA) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat dönemine ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ücretli çalışan sayısı, yıllık yüzde 4,1 arttı.

Açıklanan verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; şubat ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı, aylık bazda ise yüzde 0,6 yükseldi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

SANAYİ, İNŞAAT VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Şubat ayında ücretli çalışanlar, aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.