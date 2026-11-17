(ANKARA) - Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, MHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' sözüne istinaden emektar ücretli öğretmenleri temsilen geldik. Sayın Genel Başkan'ın bu sözünün tutulmasını ve emektar ücretli öğretmenlere kadro yolunun açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyeleri, ücretli öğretmenlerin kadro ve emeklilik haklarının verilmesi talebiyle MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. "Emekli olamayan ek dersli öğretmene kalıcı istihdam" yazılı pankartın ardından toplanan öğretmenler, "Ücretli öğretmenlerin sesine sessiz kalmayın", "Eşit işe eşit hak" ve "Emektar öğretmenin işini Devlet baba çözecek" yazılı dövizler taşıdı.

Dernek Başkanı Levent Atasoy, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği olarak 71. kez Ankara'ya, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi parti ve sendikalarla görüşmeler yapmak için geldik. Şu anda MHP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Sayın Devlet Bahçeli'ye, AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün siyasi partilere sesimizi duyurmak için geldik.

MHP Genel Merkezi önünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' sözüne istinaden emektar ücretli öğretmenleri temsilen geldik. Sayın Genel Başkan'ın bu sözünün tutulmasını ve emektar ücretli öğretmenlere kadro yolunun açılmasını istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. 5 bin emektar ücretli öğretmenin ivedi olarak emeklilik haklarının giderilmesini ve kadro yolunun bir an evvel, seçimden önce açılmasını istiyoruz. Kendilerine de başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere, buradan selamlarımızı gönderiyoruz."