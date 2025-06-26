Ücretsiz Süt Desteği: 330 Bin Anne Faydalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "41 Süt Kart" projesiyle 10 yıl boyunca 330 bin 365 anneye ücretsiz süt verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje, kent genelinde annelere süt desteği sağlıyor.

Doğum öncesi ve doğum sonrası 3'er ay olmak üzere toplamda 6 aylık süreyi kapsayan projeye katılmak için herhangi bir şart bulunmuyor.

Anneler, gebeliklerinin hangi haftasında olduklarını belirten belgeyle Büyükşehir Belediyesinin 9 ilçedeki Sosyal İletişim Merkezlerine (SİM) başvurabiliyor.

SİM'e müracaat eden annelere, "41 Süt Kartı" veriliyor. 6 ay boyunca geçerli olan karta bir kez toplu olarak yükleme yapılıyor.

Süt kartını alan vatandaşlar, 12 ilçedeki anlaşmalı marketlerden süt temin edebiliyor.

Kentte 10 yıl boyunca kesintisiz devam eden projeden şimdiye kadar toplamda 330 bin 365 anne faydalandı.