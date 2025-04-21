Uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü mahalle Muhtarı Mustafa Diner ile yanındaki akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner'in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla yol kenarındaki uçurumdan yuvarlandı.

ARAÇ YAKLAŞIK 80 METREDEN UÇTU

Araç yaklaşık 80 metre aşağıda ağaçlara takıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Diner ile araçtaki akrabası Mehmet Diner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.