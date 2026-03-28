Uçuşlarda Powerbank Kullanımı Yasaklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICAO, uçuşlarda powerbank kullanımını yasaklayarak güvenliği artırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımda bir sınırlama getirerek yolcuların uçuş sırasında kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), lityum batarya risklerini azaltmak amacıyla uçaklarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar getirdi. Yeni kurallar, 27 Mart 2026 tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşlarda geçerli olacak. ICAO'nun açıkladığı düzenlemeye göre; Her yolcu, uçakta en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek. Powerbank'ler sadece kabin bagajında (el bagajı/ carry-on) taşınabilecek. Checked bagajda (valiz, kargo bölümü) taşınması kesinlikle yasaklanacak. Yolcular uçuş sırasında powerbank kullanamayacak. Cihazlarını powerbank ile şarj etmek de yasak kapsamına alındı. Taşınabilir şarj cihazları, kabin içinde erişilebilir konumda tutulmalı; genellikle yolcunun üzerinde, koltuk cebinde veya ön koltuk altındaki el bagajında bulundurulması istendi. Uçak mürettebatı ise operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda powerbank taşımaya ve kullanmaya devam edebilecek.

AMAÇ HAVACILIĞIN GÜVENLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK

Bu değişiklikler, ICAO'nun Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması Teknik Talimatları'na (Doc 9284) yapılan güncellemeyle hayata geçiriliyor. Düzenleme, Tehlikeli Maddeler Paneli'nin önerileri üzerine Hava Seyrüsefer Komisyonu tarafından incelendi ve 36 üyeli ICAO Konseyi tarafından onaylandı. Tüm 193 üye devlete resmi olarak bildirilecek. ICAO yetkilileri, "Bu kararlar, yolcu powerbanklerinden kaynaklanan ortaya çıkan riskleri ele alarak uluslararası havacılığın güvenliğini daha da güçlendirecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:09:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.