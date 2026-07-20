UDSP Yabancı Dil Sınav Sonuçları Açıklandı

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Haziran'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc" adresinden EBA kullanıcı bilgileriyle erişebilecek.
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