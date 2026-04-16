UEDAŞ'tan Doğa Dostu Müdahale

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sokak lambasındaki kuş yuvasını korumak için UEDAŞ yeni armatür montajı yaptı.

BURSA'da arıza ihbarıyla gittikleri mahallede sokak lambasının içindeki kuş yuvasını gören UEDAŞ ekipleri, yuvaya zarar vermemek için mevcut armatürün enerjisini iptal edip, devre dışı bırakarak yeni armatür montajı gerçekleştirdi.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) saha ekipleri, Yıldırım ilçesindeki sokak aydınlatmasına ilişkin iletilen arıza ihbarı üzerine bölgeye gitti. Arızalı aydınlatma direğinin armatür kapağını açan ekipler, direk içerisinde bir kuşun yuva yaptığını tespit etti. Ekipler, yuvaya zarar vermemek için mevcut armatürün enerjisini iptal ederek devre dışı bıraktı. Ardından, bölgedeki aydınlatma ihtiyacını karşılamak için yeni bir armatür montajı gerçekleştirildi. Böylece hem arıza giderildi hem de kuş yuvası korunmuş oldu.

'DOĞAYA ZARAR VERMEDEN ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'

UEDAŞ Yıldırım Arıza Personeli Görkem Yeşil, sahada benzer durumlarla zaman zaman karşılaştıklarını belirterek, "İhbar üzerine geldiğimiz noktada armatürün içinde kuş yuvası olduğunu gördük. Yuvaya zarar vermemek adına söküm yapmadık. Bunun yerine farklı bir çözüm üreterek yeni armatür montajı gerçekleştirdik. Bölgemizde bu tür durumlarda doğaya zarar vermeden çözüm üretmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de ekiplerin hassas yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gösterilen duyarlılığın örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Enerji, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 13:42:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.