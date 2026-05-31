UEFA ve Alibaba'nın Yeni Ortaklığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA ve Alibaba'nın Yeni Ortaklığı

UEFA ve Alibaba\'nın Yeni Ortaklığı
31.05.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, Alibaba ile yapay zeka ve bulut hizmetleri için ortaklık kurarak taraftar etkileşimini artıracak.

BUDAPEŞTE, 31 Mayıs (Xinhua) -- UEFA, Avrupa futbolunun dijital dönüşümünü ve taraftar katılımını artırma çabalarını hızlandırdığı bir dönemde Çinli Alibaba Grubu ile yapay zeka, bulut hizmetleri ve e-ticaret alanlarında uzun vadeli bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Alibaba cuma günü imzalanan anlaşma kapsamında 2027-2028 sezonundan 2032-2033 sezonuna kadar UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yanı sıra UEFA EURO 2028'in tek yetkili resmi yapay zeka, bulut bilişim hizmetleri ve e-ticaret ortağı olacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alibaba'nın yapay zeka, bulut bilişim ve e-ticaret alanlarındaki uzmanlığının, UEFA'nın inovasyonu teşvik etme ve küresel taraftar deneyimini iyileştirme vizyonuyla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Alibaba yapılan ortaklık kapsamında Qwen büyük dil modeli de dahil olmak üzere yapay zeka teknolojilerini kullanarak taraftar etkileşimine, medya içeriği yönetimine ve etkinlik iletişimine destek verecek. Şirket, küresel bulut altyapısı ve e-ticaret platformlarının desteğiyle, UEFA müsabakaları için daha sürükleyici izleme ve içerik deneyimleri sunmaya da yardımcı olacak.

Alibaba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai, "Yapay zeka, sporu ve taraftar deneyimini değiştiriyor. Paris Olimpiyatları ve Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda, yapay zeka destekli 360 derece yeniden gösterim teknolojisinin, taraftarlar için daha sürükleyici bir izleme deneyimi yaratabildiğini gördük" dedi.

Tsai, "Beni en çok yapay zekayı kullanarak taraftar deneyimini dönüştürme imkanı heyecanlandırıyor. Qwen büyük dil modelimizi kullanarak taraftarların futbol, kulüpler ve oyuncular hakkındaki bilgilere daha etkileşimli yollarla erişmesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Alibaba, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel UEFA ve Alibaba'nın Yeni Ortaklığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: UEFA ve Alibaba'nın Yeni Ortaklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.