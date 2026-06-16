UFC Etkinliğine Saldırı Planı Engellendi - Son Dakika
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UFC Etkinliğine Saldırı Planı Engellendi

16.06.2026 21:01
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FBI, Trump'ın katılacağı UFC etkinliğine yönelik terör saldırı planını ortaya çıkardı.

Beyaz Saray'da 14 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı "Ultimate Fighting Championship" (UFC) etkinliğine yönelik saldırı planladıkları iddia edilen 20'den fazla şüpheli tespit edildi.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına ve ABD medyasında yer alan bilgilere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), UFC etkinliğini hedef alan insansız hava araçları (İHA) ve keskin nişancı unsurlarıyla saldırı düzenlenmesini içeren bir terör planını engelledi.

Mahkemeye sunulan iddianame dosyasına göre, "ülkenin gidişatından memnun olmayan" bir grubun, 4 binden fazla kişinin bulunduğu etkinlik alanı üzerinde patlayıcı yüklü İHA'ları uçurmayı ve kalabalığa ateş açmayı planladığı bilgisine yer verildi.

İddianame belgelerine göre, FBI, Beyaz Saray'ın güneyine bakan bahçede yapılan etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaşan ve saldırı sonrası kaçış planlarını tartışan yaklaşık 20 kişinin Signal uygulaması üzerinden yaptığı yazışmaları ele geçirdi.

Belgelerde, şüphelilerden bazılarının sorgulamalarında, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein??????? ile bağlantılı kişilerin ülkenin yönetiminde yer almaması gerektiğini" söylediği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı belgelerin görsellerinde yer alan ifadelerde, California, Cincinnati, Missouri, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde toplam 5 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan üçünün Tycen Proper, Bryan Omar Roa ve Michael Alan Thomas olduğu bilgisine yer verildi.

ABD medyasındaki iddiaya göre şüphelilerden biri, soruşturmacılara amacın "kapitalist elitleri, milyarderleri veya Amerikan İsrail Kamu İlişkileri Komitesi'nden (AIPAC) bağış alan politikacıları hedef almak" olduğunu söyledi.

FBI Direktörü Kash Patel daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı planından haberdar olduklarını ve "çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Dünya, UFC, Son Dakika

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