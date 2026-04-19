Ufka Yolculuk'ta Rekor Kayıt ve Ödüller

Bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla 13. kez düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın İstanbul'daki ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Sosyal Yaşam Derneği (İSYAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Ziyaeddin Raşitoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tasavvuf müziği sanatçısı Yusuf Karagöz ve sazende ekibinin musiki dinletisiyle başladı.

Açılışta ayrıca yarışmanın temasıyla ilgili Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın konuşmalarından hazırlanan videolar ile tanıtım filmleri gösterildi.

Törende "Sen Kazanırsın!" başlıklı bir konuşma yapan ilahiyatçı Mehmet Elmaz, yarışmanın faziletli ve kadim bir yolculuk olduğunu söyledi.

Elmaz, yarışmanın aynı zamanda hem ahiret hem de dünya için faydalı bir etkinlik olduğunu belirterek, "Ufka Yolculuk'un sloganında da denildiği gibi 'Kaybedeni olmayan bir yolculuk.' Buraya katkıda bulunan, yarışan, yarışmacıya destek olan, bu yarışmanın bir tarafında var olan herkes bu hayırda yarışmanın bir parçası." dedi.

"Hedef ilahi mesajı en nezih şekilde ulaştırmak"

İSYAD Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öztürk, yarışmanın modern yöntemlerle gençlere ulaşmayı hedeflediğine işaret ederek, "Ufka Yolculuk, ilahi mesajı güncel ve modern yöntemlerle en nezih şekilde insanımıza ulaştırma çabasıdır. Hz. Muhammed tebliğ için o günün imkanlarında nasıl değişik yöntemler kullandıysa, bizler de bugün gençliğin ve toplumun ilgisini çekecek yarışma gibi cazip ve dinamik bir format kullanıyoruz. Bu sadece bir yarışma değil, vizyoner, kapsayıcı, çağdaş ve marka bir faaliyettir." ifadelerini kullandı.

Genç yarışmacılara da seslenen Öztürk, "Sizler bizim medarıiftiharımızsınız. İman konulu kitabımızın sayfalarına gönlünüzü açtınız, bu yolculukta bize yoldaşlık yaptınız, gayretinizle ödülü hak ettiniz. Hepinizi yürekten tebrik ediyoruz. Başarılarınız da birlikteliğimiz de daim olsun." diye konuştu.

"İstanbul'da 108 bin kayıtla rekor kırıldı"

Ufka Yolculuk İstanbul İl Temsilcisi Aydın Şimşek ise yarışmanın organizasyonel gücüne ve gönüllülük esasına dikkati çekerek, herkesin ailesinden ve zamanından fedakarlık ederek sürece destek verdiğini anlattı.

Şimşek, bu sene yarışmaya Türkiye'de 824 binin üzerinde kayıt aldıklarını aktararak, "İstanbul'da da aynı şekilde 13. yılımızda önceki yılların da üzerinde rekor kayıt alarak 108 bin 782 kayıt almışız. Elhamdülillah 100 bin barajını aştık. İstanbul'un tabii ki daha çok potansiyeli var. İnşallah nice yarışmalarda bu sayıları artırırız. Bu yarışmayı günümüzün modern tebliğ ve irşat çalışması olarak görüyoruz. Tüm derdimiz, yapıp ettiklerimizle Allah'ın rızasını kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bir milyon lirayı aşkın ödül dağıtıldı

Programda, Türkiye genelinde 824 bin 878 kayıtla tamamlanan yarışmanın İstanbul genelinde ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin, ilahiyat ve takım liderleri kategorilerinde dereceye girenlere toplamda 1 milyon lirayı aşkın ödül takdim edildi.

Yarışmanın ilkokul kategorisinde Muhammed Esad Öksüz birinci, Ayşe Beyza Erdem ikinci ve Yusuf Değirmenci üçüncü olurken, ortaokul kategorisinde Hilal Rabia Sönmez birinciliği, Miray Hüma Aydın ikinciliği, Beşir Yahya Abak ise üçüncülüğü elde etti.

Lise kategorisinde Zehranur Aliyev, Mıraı Dervis ve Gülden Ela Gökçukur ilk üç sırayı paylaşırken, yetişkinlerde Fatma Yaralı, Burak Cünlü ve Mert Özel dereceye giren isimler oldu. İlahiyat kategorisinde ise Erdem Karaaslan birinci, Erkan Bostancı ikinci ve Arzu Yıldız üçüncü olarak ödüllerini aldı.

Yarışmada ayrıca merkezi sıralamada derece elde ederek umre ödülü kazanan Hilal Rabia Sönmez, Fatma Yaralı, Hilal Albayrak, Hanife Kara ve Serkan Uyar'a günün anısına özel hediyeler takdim edildi. Takım liderleri kategorisinde ise Muhammed Bal, Nevin Günaydın ve Halide Ulutaş kendi alanlarında İstanbul birincisi olarak başarılarını taçlandırdı.

Tören, ödül alan katılımcıların ve organizasyonda emeği geçenlerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.