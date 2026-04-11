Uganda'nın Coğrafi ve Demografik Özellikleri ile Askeri Gücü

Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu bölümünde bulunan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kampala'dır, ayrıca sınırları içinde özerk bir yapıya sahip Buganda Krallığı yer almaktadır.

Global Firepower 2026 verilerine göre Uganda, dünyanın en güçlü 145 ordusu arasında 107. sırada yer alıyor. 2022 nüfus sayımına göre Uganda'da 47 milyon 896 bin 474 kişi yaşıyordu, 2027 yılı tahminlerine göre ise bu rakamın 53 milyon 365 bin 26'ya yükseleceği öngörülüyor. Ülkede resmi diller İngilizce ve Svahili olarak kabul ediliyor, bunların yanı sıra Luganda başta olmak üzere çeşitli yerel diller de yaygın şekilde kullanılıyor. Uganda'nın resmi para birimi Uganda Şilini'dir ve uluslararası kısaltması UGX olarak kullanılır.