Uganda'nın Coğrafi ve Demografik Özellikleri ile Askeri Gücü - Son Dakika
Uganda'nın Coğrafi ve Demografik Özellikleri ile Askeri Gücü

11.04.2026 17:30
Uganda Cumhuriyeti, doğu Afrika'da bulunan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi olarak, 2026 Global Firepower verilerine göre dünyanın en güçlü orduları arasında 107. sırada yer alıyor. 2022 nüfus sayımına göre 47 milyon 896 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Uganda'nın 2027 tahminleri ise 53 milyon 365 bin olarak öngörülmekte.

Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu bölümünde bulunan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kampala'dır, ayrıca sınırları içinde özerk bir yapıya sahip Buganda Krallığı yer almaktadır.

Global Firepower 2026 verilerine göre Uganda, dünyanın en güçlü 145 ordusu arasında 107. sırada yer alıyor. 2022 nüfus sayımına göre Uganda'da 47 milyon 896 bin 474 kişi yaşıyordu, 2027 yılı tahminlerine göre ise bu rakamın 53 milyon 365 bin 26'ya yükseleceği öngörülüyor. Ülkede resmi diller İngilizce ve Svahili olarak kabul ediliyor, bunların yanı sıra Luganda başta olmak üzere çeşitli yerel diller de yaygın şekilde kullanılıyor. Uganda'nın resmi para birimi Uganda Şilini'dir ve uluslararası kısaltması UGX olarak kullanılır.

Son Dakika Güncel Uganda'nın Coğrafi ve Demografik Özellikleri ile Askeri Gücü - Son Dakika

SON DAKİKA: Uganda'nın Coğrafi ve Demografik Özellikleri ile Askeri Gücü - Son Dakika
