Uganda'da 3 Yeni Ebola Vakası
Uganda'da 3 Yeni Ebola Vakası

23.05.2026 16:41
Uganda'da toplam Ebola vakası sayısı 5'e yükseldi, 3 yeni vaka tespit edildi, temaslılar takipte.

Uganda'da 3 yeni Ebola vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni Ebola vakası kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni vakaların ilk Ebola hastasını hastaneye götüren Ugandalı bir şoför, hastaya müdahale sırasında virüse maruz kalan Ugandalı bir sağlık çalışanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) bir vatandaş olduğu belirtildi.

Vakaların tamamının gözetim altında olduğu aktarılan açıklamada, temaslı kişilerin takip edildiği, toplum içinde yerel yayılım tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uganda'da görülen vakaların, komşu KDC'de devam eden Ebola varyantı "Bundibugyo virüsü" salgınıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Uganda'da tespit edilen Ebola vakalarının sayısı 5'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Uganda'da bugün 3 yeni Ebola vakası daha doğruladığını belirtti.

Ghebreyesus, "Bunlar arasında bir Ugandalı sağlık çalışanı, bir şoför ve komşu KDC'deki Ituri eyaletinden tıbbi bakım için gelen Kongolu bir vatandaş bulunuyor. Bu vakalar, Uganda'da Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığına yakalandığı tespit edilen toplam kişi sayısını 5'e çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ebola virüsüne yakalandığından şüphelenilen ve doğrulanan kişileri tespit etme, izleme ve tedavi etme çabalarından dolayı Uganda Sağlık Bakanlığını takdir eden Ghebreyesus, salgınla mücadeledeki bu kritik süreçte, yetkililerin virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yüksek düzeyde teyakkuzda kalmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, salgını kontrol altına almak, etkilenen kişileri desteklemek ve koordineli bir müdahaleyi güçlendirmek için Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), KDC ve Uganda'daki ortaklarıyla birlikte çalıştığına da değindi.

Ülkede, kaydedilen ilk 2 vaka da KDC'den gelen yolculardan bulaşmış ve vakalardan biri hayatını kaybetmişti.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

KDC hükümetinin yayımladığı Ebola durum raporuna göre, salgında bugüne kadar 160 kişi hayatını kaybetti, toplam 671 vaka tespit edildi ve toplam temaslı sayısı 1441 olarak kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

