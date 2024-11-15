Uganda'da 3 Yeni Petrol Havzası Açılıyor

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Uganda hükümeti, ülkenin petrol rezervlerini güçlendirmek ve petrol üretim altyapısını genişletmek için 3 yeni havzanın petrol aramalarına açılacağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Enerji ve Maden Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Sidronius Okasaai Opolot, başkent Kampala'daki Enerji Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Ülkede 3 yeni havzanın petrol aramalarına açılacağını belirten Bakan Opolot, bu sahalar için sosyal ve çevresel faktörleri değerlendirdiklerini söyledi.

Kamuoyunu söz konusu değerlendirmeye katılmaya davet eden Opolot, halkın, Moroto-Kadam, Kyoga Gölü ve Hoima havzalarında yapılacak petrol aramaları için görüşlerini 90 gün içinde iletmelerini istedi.

Bakan Opolot, Uganda'nın petrol kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi, ticarileştirilmesi ve kullanılmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olmayı hedefliyor

Uganda'nın 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılırken, Uganda Petrol İdaresi (PAU) geçen yıl Kingfisher petrol sahalarındaki petrol kuyularında sondaja başlamıştı.

Uganda'nın Moroto-Kadam Havzası, Hoima Havzası ve Kyoga Gölü Havzası'nda başlatacağı petrol arama çalışmalarıyla petrol sektöründe önemli adımlar atıyor.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.