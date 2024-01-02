Uganda\'da Askeri Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Uganda'nın batısındaki Ntoroko bölgesinde orduya ait bir askeri helikopterin düşmesi sonucu ikisi asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Uganda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Felix Kulayigye, basına yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırı yakınında bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini paylaştı.

Kulayigye, ilk belirlemelere göre kazada ikisi asker olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşandığını ifade eden Kulayigye, askeri helikopterin, KDC'deki silahlı gruplara operasyon düzenleyen askerleri taşıdığını belirtti.

Uganda ordusuna ait iki helikopterin geçen yıl KDC'de düşmesi sonucu 22 asker yaşamını yitirmişti.