Uganda'da Ebola Salgını Sona Erdi - Son Dakika
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Uganda'da Ebola Salgını Sona Erdi

Uganda\'da Ebola Salgını Sona Erdi
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DSÖ, Uganda'da 42 gün boyunca vaka bildirilmemesiyle Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı.

KİNŞASA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkenin 42 gün boyunca yeni bir doğrulanmış vaka bildirmemesinin ardından Uganda'daki son Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı.

DSÖ uzmanı Marie Roseline Belizaire çarşamba günü DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısında, son teyitli Ebola vakasının taburcu edilmesinin üzerinden 42 gün geçmesiyle salgının sona erdiğini söyledi.

Uganda Sağlık Bakanlığı, epidemiyolojik araştırmalardaki ilerlemelerin ve salgının özelliklerinin tamamen ortaya konulmuş olmasının, bulaşmanın kesintiye uğradığına dair yeterli bilimsel kanıt sağladığını belirterek salgının sona erdiğini ilk olarak 28 Temmuz'da duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Chris Baryomunsi tarafından yapılan açıklamada, "2026 Ebola salgınının resmen sona erdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün Uganda Ebola'dan arındırıldı" ifadelerine yer verilmişti.

Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen bir Ebola vakasını doğrulamasının ardından 15 Mayıs'ta salgını ilan etmiş ve ülkede 18'i iyileşen ve 2'si ölümle sonuçlanan 20 teyitli vaka kaydedilmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Uganda'da Ebola Salgını Sona Erdi - Son Dakika

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