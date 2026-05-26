Uganda'da Ebola Vakaları Artıyor - Son Dakika
26.05.2026 09:23
Uganda'da 2 yeni Ebola vakası tespit edilerek toplam vaka sayısı 7'ye çıktı. Sağlık uyarıları yapılıyor.

KAMPALA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Uganda Sağlık Bakanlığı, 2 yeni Ebola vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, yeni vakaların başkent Kampala'daki özel bir sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık çalışanları olduğu belirtildi. Açıklamada, "Her 2 hasta da belirlenen tedavi ünitesine sevk edilerek gözlem altına alınmıştır. Vakalarla temas eden tüm kişiler, acil müdahale ekipleri tarafından takip edilmek üzere kayıt altına alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Ebola belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması çağrısında bulundu. Erken teşhis ve tedavinin hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilen açıklamada, bunun salgının yayılmasının önlenmesi açısından da kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

