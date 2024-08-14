Uganda'da Hristiyanlık Temelli Devlet Kurmak İsteyen İsyancı Mahkum Edildi - Son Dakika
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Uganda'da Hristiyanlık Temelli Devlet Kurmak İsteyen İsyancı Mahkum Edildi

Uganda Yüksek Mahkemesi, Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA) örgütünün eski lideri Thomas Kwoyelo'nun savaş suçu ve insanlık suçu işlemekten mahkum edilmesine karar verdi. Kwoyelo, 1992-2005 yılları arasında Uganda'ya karşı yürütülen isyanlara karışmak, dini temelli devlet kurmak, cinayet, işkence, tecavüz gibi suçlardan suçlu bulundu.

14.08.2024 17:46
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Uganda'da Hristiyanlık temelli devlet kurmak isteyen isyancı "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" örgütünün eski lideri Thomas Kwoyelo'nun savaş suçu ve insanlık suçu işlemekten mahkum edilmesine karar verildi.

Uganda Yüksek Mahkemesi, Thomas Kwoyelo'yu 1992-2005 yılları arasında Uganda'ya karşı yürütülen isyanlara karışmak, dini temelli devlet kurmak, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç işlemek gibi ithamlardan mahkum edilmesi gerektiğini bildirdi.

Mahkeme, Kwoyelo'nun yöneltilen 78 suçlamanın 44'ünden suçlu bulunduğunu açıkladı. Bu suçlar arasında cinayet, işkence, tecavüz ve köleleştirme dahil insanlığa karşı suçlar ve öldürme kastıyla kaçırma da bulunuyor.

Suçlamaları reddeden Kwoyelo'ya verilecek cezanın belirlenmesi için gelecek hafta duruşma yapılacak.

LRA 20 yıl boyunca orduya karşı eylemlerde bulundu

1980'lerin sonlarında hükümeti devirme amacıyla kurulan LRA, Joseph Kony liderliğinde yaklaşık 20 yıl boyunca Uganda'nın kuzeyinde bulundukları bölgelerden orduya karşı eylemlerde bulundu.

LRA, tecavüz, insan kaçırma, kurbanların uzuvlarını kesme gibi olaylarla tanınıyor.

Uganda hükümetinin LRA'ya yönelik operasyonlarından sonra örgüt üyeleri, 2005 yılında Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kaçarak bu ülkelerde sivillere yönelik saldırılar düzenledi.

2009 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Uganda ordusu tarafından yakalanan Kwoyelo'nun yargılanması Mart 2018'den beri devam ediyor.

LRA'nın başına 2021'de geçen Dominic Ongwen, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanmıştı.

Ongwen de tecavüz, cinsel kölelik, çocuk kaçırma, işkence ve cinayet gibi savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

LRA lideri Kony ise UCM tarafından aranıyor ancak birçok girişime rağmen henüz yakalanamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uganda'da Hristiyanlık Temelli Devlet Kurmak İsteyen İsyancı Mahkum Edildi - Son Dakika

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