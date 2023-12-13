 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uganda'da isyancı örgüte operasyon: 2 üye etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda'da isyancı örgüte operasyon: 2 üye etkisiz hale getirildi

Uganda'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgütün 2 üyesi öldürüldü. Operasyonda, ADF'ye ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Uganda\'da isyancı örgüte operasyon: 2 üye etkisiz hale getirildi
13.12.2023 - 21:01,
Abone Ol

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgütün 2 üyesi etkisiz hale getirildi.

Yerel basındaki habere göre, Uganda ordusu, Kibaale Ulusal Parkı'nda ADF'ye yönelik askeri operasyon düzenlendi.

Örgüte ait silah ve mühimmat da ele geçirilen operasyonda, 2 örgüt üyesi öldürülürken 1 kişi de yaralı ele geçirildi.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya Diplomasi Forumu, Afrika, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da isyancı örgüte operasyon: 2 üye etkisiz hale getirildi - Son Dakika


19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:09
İsrail Dışişleri Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam edecek İsrail Dışişleri Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi

Son Dakika
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:09 İsrail Dışişleri Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 21:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Uganda'da isyancı örgüte operasyon: 2 üye etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement