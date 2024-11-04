Uganda'da Yıldırım Düştü: 14 Ölü

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Uganda'da bir mülteci kampına yıldırım düşmesi sonucu 13'ü çocuk 14 kişi öldü.

Yetkililer, çoğunluğu Güney Sudan'dan gelen mültecilere ev sahipliği yapan Palabek Mülteci Kampı'nda bulunan bir kilisenin çatısına yıldırım düştüğünü belirtti.

Yıldırım düşmesi sonucu 14 kişinin öldüğünü, bunların 13'ünün çocuk olduğunu aktaran yetkililer, ayrıca 34 kişinin yaralandığını kaydetti.