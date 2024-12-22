Uganda'dan Sudan'a Özür

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PORT Sudan, Uganda Dışişleri Bakanlığının, ordu komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın, " Hartum'u ele geçireceğiz." açıklaması nedeniyle özrü dilemesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan, Uganda hükümetinin, Savunma Kuvvetleri Komutanı adına 17 Aralık'ta X platformunda yaptığı ve 'talihsizlik' olarak nitelendirdiği açıklamalar nedeniyle resmi olarak özür dilemesini memnuniyetle karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uganda Dışişleri Bakanlığının, Sudan'ın Kampala Büyükelçiliğine bir memorandum gönderdiği kaydedilen açıklamada, Kainerugaba'nın yaptığı açıklamanın resmi diplomatik kanallar yoluyla yapılmadığı için Uganda hükümetinin resmi pozisyonunu temsil etmediğinin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Uganda hükümetinin barış ve güvenlikle ilgili zorlukların üstesinden gelebilmesi için Sudan'la ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdiği belirtildi.

Uganda ordu komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Kainerugaba, 17 Aralık'ta, X platformundaki paylaşımında, "Başkanlığı devraldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Hartum'u ele geçireceğiz. Sudan'daki kaos yakında sona erecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kainerugaba, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Sudan hükümeti ise 19 Aralık'ta, Uganda hükümetinden Kainerugaba'nın açıklaması nedeniyle resmi özür talebinde bulunmuştu.