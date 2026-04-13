Uganda Genelkurmay Başkanı\'na ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları yapıp ardından silen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın açıklamalarına yanıt verdi.. Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye’nin Uganda ile herhangi bir sorunu olmadığını vurguladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UGANDA İLE SORUNUMUZ YOK

Çelik, Kainerugaba’nın geçmişte de benzer tutarsız açıklamalarla gündeme geldiğini hatırlattı. Çelik, "Türkiye'nin Uganda ile sorunu yok. Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE ABD ARASINDA ATEŞKES BAŞVURULARI DEVAM ETTİRİLMELİ"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bütün dünyanın gözü barış görüşmelerinin üzerindeydi. İslamabad'ta maalesef ilk turda görüşmeler sonuçlanamadı. Bizim tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiği. Ateşkes ortamının korunması ve devam ettirilmesi gerekmektedir.

İlk turda sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı, nükleer silah meselesi, aynı zamanda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu bu. ABD ve İsrail'in haksız ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel hem küresel güvenlik açısından vahim sonuçlar ortaya çıktı."