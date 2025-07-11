Uganda ve KDC Sınır Kapıları Yeniden Açıldı

PORT Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda M23 isyancılarının kontrolündeki bölgelerde bulunan kara sınır kapılarını yeniden açtı.

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Sözcüsü Albay Chris Magezi, X platformundaki paylaşımında, KDC ile olan sınır kapılarının dün Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin talimatı üzerine yeniden açıldığını bildirdi.

Magezi, "Uganda ile KDC arasındaki M23 kontrolündeki Bunagana ve Ishasha bölgelerindeki sınır kapıları yeniden açıldı." ifadelerini kullandı.

M23 isyancılarının KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinin ardından ocak ayı sonlarında sınır geçişleri kapatılmıştı.

Ülkenin güneyindeki Kuzey Kivu eyaleti, Uganda malları için önemli bir pazar görevi görüyor.

M23 isyancı grubu

KDC doğusunda faaliyet gösteren silahlı isyancı grup M23 adını, 23 Mart 2009'da KDC hükümeti ile imzaladığı ancak daha sonra bozulan barış anlaşmasından alıyor.

KDC hükümeti M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor. Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırılar sonucu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.