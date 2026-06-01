Uganda ve Kongo'da Ebola ve İsyan Mücadelesi
Uganda ve Kongo'da Ebola ve İsyan Mücadelesi

01.06.2026 14:06
Uganda, Kongo'daki Ebola salgınına rağmen isyancılara karşı operasyonları sürdürecek.

KAMPALA, 1 Haziran (Xinhua) -- Uganda Halk Savunma Kuvvetleri Sözcü Vekili Chris Magezi, komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınına rağmen Müttefik Demokratik Güçler'e bağlı isyancılara karşı bu ülkeyle ortak düzenledikleri operasyonları sürdüreceklerini söyledi.

Pazar günü Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, Müttefik Demokratik Güçler'e bağlı isyancıların, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda sivilleri öldürmeye ve kaçırmaya devam ettiğini kaydeden Magezi, askeri operasyonların derhal durdurulması yönünde herhangi bir çağrı bulunmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus perşembe günü, sağlık çalışanlarının etkilenen topluluklara erişebilmesi ve Ebola'nın yayılmasının önlenmesine yardımcı olabilmesi için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplara ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

Magezi, "Uganda Halk Savunma Kuvvetleri, Müttefik Demokratik Güçler'in kalıntılarına karşı operasyonlarını sürdürürken, Ebola'nın önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edip Ebola'yla ilgili standart operasyon prosedürlerini de göz önünde bulunduracaktır" dedi.

Ugandalı ve Kongolu birlikler, Kasım 2021'de Müttefik Demokratik Güçler'e bağlı isyancılara karşı ortak askeri operasyonlar başlattı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Ghebreyesus, ülkeye varışının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Ebola salgınını "çok karmaşık" diye niteleyerek, çatışmaların, güvensiz ortamın, yerinden edilmelerin, gıda kıtlığının ve toplumdaki güvensizliğin, hastalığı kontrol altına alma çabalarına engel teşkil ettiğini belirtti.

