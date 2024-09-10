Ugandalı Olimpiyat Atleti Rebecca Cheptegei'yi Yakarak Öldüren Eski Erkek Arkadaşı Hayatını Kaybetti

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Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei'yi (33) üzerine benzin döküp yakarak öldüren ve kendisi de yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Kenya'da tedavi gördüğü hastaneden bir yetkili Ndiema'nın vücudunda yüzde 30'dan fazla yanıkla kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğünü bildirdi.

Ndiema, Cheptegei'yi 1 Eylül'de üzerine benzin dökerek yakmış, Cheptegei, 5 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cheptegei'nin eski erkek arkadaşında da yanıkların bulunduğu ve hastanede tedavi gördüğü kaydedilmişti.