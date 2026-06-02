Uğruca Gölü Kar Sularıyla Doldu

Iğdır'da bulunan Uğruca Gölü, çevresindeki dağlardan gelen kar sularıyla tamamen doldu.
Aras Dağları'nda 2 bin 200 rakımda bulunan göl, birçok kuş türünü ağırlamasının yanı sıra yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.
Manzarasıyla doğaseverlerin de dikkatini çeken göl, bölgedeki karların erimesiyle tamamen doldu.
Geçmiş yıllarda su seviyesi oldukça düşen, bu sene ise kar sularıyla dolan Uğruca Gölü, AA ekibince dronla görüntülendi.
