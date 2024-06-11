Uğur Aslan Samsun'da unutulmaz bir konser verdi

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Samsun'da Uğur Aslan rüzgarı esti

SAMSUN - Ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, Samsun'da verdiği konserde şarkıcılığını konuşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahneye çıkan ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan Samsunluları coşturdu. Başarılı oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, aralarında Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca gibi önemli müzisyenlerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile on binlerce Samsunluya müzik ziyafeti sundu.

Batıpark'ta hayranlarıyla buluşan Aslan, "Bir Ömür Yetmez ki", "Tanrı İstemezse", "Aşk Kitabı", İçimde Ölen Biri", "Dargın Mahkum", "Gurbet", "Tridine Bandım", "Seni Yazdım", "Unutamadım", "Keskin Bıçak", "Islak Islak", "Şaşkın", "Ahirim Sensin", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" gibi birbirinden farklı tarzlarda efsane olmuş şarkıları seslendirdi.