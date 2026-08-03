Uğur Mumcu Ailesi ile Bakan Gürlek Görüşecek - Son Dakika
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Uğur Mumcu Ailesi ile Bakan Gürlek Görüşecek

Uğur Mumcu Ailesi ile Bakan Gürlek Görüşecek
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Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos'ta suikast dosyasını görüşecek.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesinin talebi üzerine, 6 Ağustos Perşembe günü aile ile görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi, Adalet Bakanı'nın, "dosyanın yeniden ele alındığı" açıklamasını kaygıyla karşıladıklarını belirterek, bu açıklamanın hemen ardından Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan "Mossad öldürdü, dindarlara yıktı! Uğur Mumcu suikastında derin kurgu" başlıklı haberin de bu kaygıyı daha da artırdığını aktarmıştı.

Ailenin açıklamasında, "Uğur Mumcu cinayetinin daha geniş biçimde araştırılmasına karşı değiliz. Beklentimiz, dosyanın tetikçilerle sınırlı kalmaması; azmettirici, karar verici, yönlendirici ve varsa dış bağlantıların somut delillerle ortaya çıkarılmasıdır. Ancak bu araştırma, kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla belirlenmiş sorumlulukları ortadan kaldıracak, mahkum failleri aklayacak ya da kaçak sanığın yakalanması görevini perdeleyecek biçimde yürütülemez" denilerek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep edildiği bildirilmişti.

Kaynak: ANKA

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