15. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu Gerçekleştirildi

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin; demokrasi şehidi, araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu'nun anısına her yıl düzenlediği Anma Yol Koşusu'nun 15'incisi gerçekleştirildi. Lisanslı ve amatör koşucuların buluştuğu yarışta erkeklerde Adem Mechaal birinciliği elde ederken kadınlarda ise kazanan Tuğba Yenigün oldu.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 15. kez organize edilen Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos'un da desteklediği müsabaka, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlendi. Soğuk havada gerçekleşen yarışta yaklaşık bin 500 lisanslı ve amatör koşucu, 10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti.

Kayıt işlemlerinin ardından topluca ısınma hareketleri yapan ve ardından başlangıç noktasındaki yerlerini alan yüzlerce sporcu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in startı vermesi ile 10 kilometrelik mücadelelerine başladı.

"Uğur Mumcu ve Uğur Mumcular unutulmaz"

Yarıştan önce kısa bir açıklama yaparak koşuya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Kartal Belediye Başkanı Yüksel, şöyle konuştu:

"Hepimiz bir yandan üzüntülü, bir yandan buruk bir duyguyla bunu takip ederken bir yandan da bu organizasyonun hepimizin takip ettiği bir organizasyona dönüştüğü için mutluyuz. O bilge ve keskin bir kalemdi. O susturulamadı. Bu vahşeti, bu acıyı, bu gözyaşını hiçbir zaman unutmayacağız. Uğur Mumcu ve Uğur Mumcular unutulmaz. İnşallah onların aydınlık yüzü, onların araştırmacı ve onların aydınlatan bilgileriyle ülkemiz her zaman aydınlık yolda koşmaya devam edecek. Daha güzel günler için hepimize güç kuvvet diliyorum. Bu güzel etkinlikte, bu güzel koşuda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz, yaşasın Uğur Mumcular diyorum."

Kadınlarda Tuğba Yenigün, erkeklerde ise Adem Mechaal birinci oldu

Müsabakada Genel Klasman Kadınlarda Tuğba Yenigün yarışı birinci olarak tamamlarken, Damla Çelik ikinci, Özlem Kaya Alıcı üçüncü, Özge Çolak dördüncü, Ceydanur Yılmaz ise beşinci oldu.

Erkeklerde ise Adem Mechaal birinci, Halil Yaşın ikinci, Recep Berk Şenyurt üçüncü, Selim Seven dördüncü, Aytekin Sanin de yarışı beşinci sırada bitirdi.

Kazanan isimler para ödülü, kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Müsabakanın neticesinde dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını Kartal Belediye Başkanı Yüksel'in elinden aldı.