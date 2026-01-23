Uğur Mumcu, Manisa'da Belgesel, Söyleşi ve Yürüyüşlerle Anılacak

(MANİSA) - Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Manisa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katılacağı çeşitli programlar ile anılacak.

Yarın gerçekleştirilecek anma programı kapsamında saat 14.00'te, Akhisar Park İçi Kültür Salonu'nda, Nebil Özgentürk'ün katılımıyla "Bir Keskin Kalem: Uğur Mumcu" isimli belgesel gösterimi yapılacak. Ardından Musa Özuğurlu'nun konuşmacı, Tuğrul Keskin'in ise yönlendiricisi olduğu "Uğur Mumcu Gazeteciliği" söyleşisi dinleyicilerle buluşacak.

Akhisar programının ardından merkezde saat 16.30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda "Demokrasi Şehitleri Anma Basın Açıklaması" yapılacak.

Ardından saat 17.00'de Demokrasi Şehitleri Anma Yürüyüşü ile devam edecek program sonrasında "Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem. Uğur Mumcu" belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

Sedef Kabaş ve Ümit Zileli'nin konuşmacı olarak katılacağı "Uğur Mumcu Gazeteciliği" söyleşi programı ile anma programları son bulacak.